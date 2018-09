Ennser Stadtturm als Visitenkarte für Wohlstand

Über 157 Stufen

1564 wurde am Hauptplatz unter „Maister Hansen von Mainz“ mit dem Turmbau begonnen - nach vier Jahren war das Werk vollendet. Zwei Uhren zeigen seither die Zeit an, Glocken schlagen die Stunde, und oben am Turm, der über 157 Stufen zu erklimmen ist, hatten Turmwächter die Sicherheit der Stadt Tag und Nacht im Auge. Über dem Eingangstor verkündet eine lateinische Inschrift: „Du siehst die kleine Stadt, ohne bedeutenden Namen. Für die jedoch Gott der Ewige in Liebe sorgt. Sie ist der Rest von Lauriacum. In dieser Gegend hat Markus mit Lukas Christi Lehre verkündet.“