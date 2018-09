Wienerin (24) versprüht Reizgas in U-Bahn-Waggon

An diese U-Bahn-Fahrt am Dienstag gegen 15 Uhr mit der Linie U6 werden sich die Passagiere wohl ihr Leben lang erinnern können. „Eine 24-jährige Frau besprühte offensichtlich wahllos andere Fahrgäste“, berichtete der Wiener Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch im Gespräch mit der „Krone“. Die fatale Folge: Drei umstehende Fahrgäste (alle im Alter zwischen 26 und 28 Jahren) und ein kleiner Fahrgast im Alter von vier Jahren bekamen eine Ladung Pfefferspray ab.