126 Anleger fielen auf „Luftschlösser“ herein

Verlockendes Angebot

Die Folge: Viele „Normalbürger“ vertrauten dem Angeklagten ihr Erspartes an, ein vermögender Kunde stellte eine Million Euro zur Verfügung. Insgesamt flossen 8 Millionen Euro für Projekte in Kitzbühel, Ellmau, Scheffau, Wörgl, Wildschönau, Bad Häring und in der Wachau (NÖ). Leider blieb es oft bei „Luftschlössern“: „Nur drei der sieben Projekte wurden überhaupt realisiert“, trug der Staatsanwalt zu Prozessbeginn vor. Teils scheiterten die Ideen nach diversen Kosten schon beim Grundstückskauf, teils bei Genehmigungen oder am Denkmalschutz. Trotzdem, so der Betrugsvorwurf, soll der 50-Jährige den Investoren Renditen von bis zu 20 Prozent vorgegaukelt haben.