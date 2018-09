74-Jähriger zeigte, wie er mit Hammer zuschlug

Zwei bis drei Schläge

Mit dem Hammer zeigt er zudem, wie er „zwei- bis dreimal“ zugeschlagen hatte. Motiv: Der 74-Jährige soll im Zuge eines Drogengeschäfts mit dem Opfer in Streit geraten und von diesem massiv gewürgt worden sein. „Mein Mandant gibt an, dass die Hammer-Attacke dann in Notwehr passierte“, erklärt Verteidiger Markus Abwerzger auf „Krone“-Anfrage. In einer Panikreaktion soll der 74-Jährige die Leiche dann in seinen Pkw verladen und am Inn bei Fritzens in einem Plastiksack vergraben haben. Bei Flurreinigungsarbeiten wurden die verwesten Überreste am heurigen 27. April gefunden.