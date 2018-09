Wipfelpfad katapultiert Bahn in neue Dimensionen

Saisonende am 11. November

Die Seilbahnholding als Betreiber will noch keine Zahlen verraten. Nur so viel: „Bereits vor der Eröffnung des Pfades hatten wir eine beträchtliche Steigerung bei den Besuchern. Seit Ende Juli können wir ein noch größeres Wachstum verzeichnen und steigen in neue Dimensionen auf“, freut sich Seilbahnholding-Chef Dietmar Tröbinger. Erst nach Saisonende am 11. November wolle man endgültig abrechnen. Den Pfad selbst erwanderten bisher im Schnitt 1000 Personen pro Tag. „Das entspricht angesichts der Hitze und des Badewetters unseren Erwartungen“, so Katharina Grabner vom Baumwipfelpfad.