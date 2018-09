Der Baustoff mit dem „Plus“

Der Thermoblock plus für einschaliges Bauen

Einschalige Aussenwände aus Massivbaustoffen sind seit einiger Zeit im Trend. Eine Bauweise, die hohe Ansprüche an den Baustoff stellt. Mit dem Ytong Thermoblock plus wurde ein Baustoff entwickelt, der die speziellen Anforderungen optimal erfüllt. Millionen feinster Luftporen im Stein sorgen für optimale Wärmedämmung, die einschaliges Außenmauerwerk ohne Zusatzdämmung ermöglicht. Das macht den Ytong Thermoblock plus zur idealen Basis für ein Energiesparhaus, gleich ob Niedrigenergiehaus, Niedrigstenergiehaus oder sogar Passivhaus. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die hohe Lebensdauer. Ein Haus aus Ytong hält für viele Generationen und stellt somit eine nachhaltige Investition bei geringen Errichtungskosten dar.