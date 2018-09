Prosinecki: „Österreich hätte zur WM gehört“

Der 2:1-Sieg in Nordirland war ein gelungener Auftakt in der Nations League - waren Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft zufrieden?

Es war ein schweres Spiel, und wir wussten, dass es so sein wird. Nordirland ist daheim stark, hat dauernd Druck gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Es ist uns nicht gelungen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen, und es war sehr schwierig. Wir hatten zwei gute Aktionen, die Chance von Džeko und der Führungstreffer durch Duljević. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit bin ich mehr zufrieden; da sind wir besser auf dem Platz gestanden. In diesem Stadion wird es für jede Mannschaft schwierig sein zu punkten. Die Nordiren dominieren mit viel Laufarbeit und mit Kraft; deswegen sind sie ein sehr unangenehmer Gegner. Trotzdem, ich gratuliere meinen Spielern, denn am Ende sind die drei Punkte das Wichtigste.