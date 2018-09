„Schon zu viele Punkte hergeschenkt“

„Das war kein Schritt vorwärts, wir treten nur auf der Stelle“, bilanzierte Eugendorf-Coach Arsim Deliu das dürftige Heimremis. „Straßwalchen ist zwar nicht irgendwer - aber es war eines unserer schlechtesten Spiele und schon das vierte, in dem wir eine Führung nicht zum Sieg nützen konnten.“ Sein Appell: „Punkte müssen her — egal wie. Am besten schon in Golling.“ Was auf dem kleinen Platz ganz schwierig wird. Zumal Wolfgang Suppan, Manuel und David Ramspacher erst in zwei Wochen aus dem Lazarett zurückkehren, Maxi Bacher wohl noch länger ausfällt, einzig Urlauber Simon Ernemann die Abwehr stärkt.