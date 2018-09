Brucknerfest-Auftakt mit Kritik und neuer Orgel

Kanzlerkritik

Schriftsteller Daniel Kehlmann übte Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Flüchtlingspolitik. Er schloss jedoch nicht ohne Hoffnung: „Womöglich bricht ja bald wieder eine Zeit an, in der man in Österreich über Musik, über Kunst und über schöne Dinge sprechen kann, ohne von den Fliehenden und von unserer beunruhigenden Regierung zu reden.“