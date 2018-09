Rumänischer Drogenlenker (20) aus Verkehr gezogen

Polizeibeamte führten am Mittwoch in Wullowitz auf der B310 verstärkt Kontrollen durch. Dabei hielten die Beamten einen 20-jährigen Pkw-Lenker an. Im Pkw des Rumänen aus Linz konnten die Polizisten etwa acht Gramm Cannabisblüten sowie Suchtmittelutensilien vorgefunden und diese Gegenstände sichergestellt.