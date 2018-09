Hollywood-Legende Burt Reynolds mit 82 gestorben

Erst vor Kurzem stand Reynolds für die Tragikomödie „The Last Movie Star“ vor der Kamera, der 2018 in europäischen Kinos veröffentlicht wurde. Zuletzt sollte er neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino für Regisseur Quentin Tarantino am Film „Once Upon A Time in Hollywood“ mitwirken, der 2019 erscheinen soll.