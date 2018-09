„Er schoss und schoss wieder“: Vier Tote in Bank

Der Angreifer war in der Früh über den Liefereingang in das Gebäude der Fifth Third Bank eingedrungen und hatte zu schießen begonnen. Sicherheitskräfte sperrten mit einem Großaufgebot einen Teil der Innenstadt von Cincinnati ab, mehrere Krankenwagen eilten zum Tatort. Polizisten lieferten sich in der Eingangshalle des Bankgebäudes einen Schusswechsel mit dem Mann und töteten ihn schließlich.