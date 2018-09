Prozess: „Dealer-Bubis“ verprügelten Kunden

„Abziehen“ nennen es Jugendliche, wenn sie einem Kontrahenten das Geld oder Wertsachen wegnehmen - notfalls mit Gewalt. Im März kam es in Imst zu einem derartigen Übergriff, gleich drei türkischstämmige Burschen fielen über einen Einheimischen (23) her. Nun gab’s dafür die Quittung am Innsbrucker Landesgericht.