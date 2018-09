Jetzt droht sogar der Super-GAU!

Ein Großkampftag erwartet Salzburgs Westligisten heute in Runde acht. Neben dem Topduell St. Johann gegen Anif gibt es mit Seekirchen-FC Pinzgau ein zweites Derby. Auch Grödig und Wals-Grünau sind im Einsatz. Das alles rückt aber derzeit völlig in den Hintergrund. Denn: Die Zukunft der Westliga steht am Spiel!