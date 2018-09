100 Selbstmorde allein in Kärnten im Vorjahr

Der Weltsuizidpräventionstag am 10. September ruft ein Thema in Gedächtnis, das oft verschwiegen wird: Für viele fühlt sich das Leben an wie ein anhaltender Schmerz. „Ich hatte keine Kraft mehr. Der Tod schien mir als einziger Ausweg“, schildert die Kärntnerin Hanna. Doch dann fand sie durch die Telefon-Seelsorge zurück ins Leben. „Eine sehr nette Frau hat sich wirklich viel Zeit für mich genommen und mir zugehört und sie riet mir, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so Hanna, die während der Therapie immer wieder bei der Telefon-Seelsorge anrief.