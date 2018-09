Schmieds Puls: „Ich wurde oft missverstanden“

Live in Österreich

Schmieds Puls stellen ihr neues Album „Manic Acid Love“ auch einige Male in Österreich vor. Am 10. Oktober in der Stadtwerkstatt Linz, am 11. Oktober in der Remise in Bludenz, am 12. Oktober in der Salzburger ARGEKultur, am 18. Oktober im Grazer Orpheum, am 19. Oktober im Innsbrucker Treibhaus, am 20. Oktober im Kremser Kino im Kesselhaus und schlussendlich am 25. Oktober im Wiener WUK. Alle weiteren Infos und Tickets für die Konzerte erhalten Sie unter www.schmiedspuls.com.