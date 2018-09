Rücktrittswelle lässt die Wogen weiter hoch gehen

Als Hauptschuldiger für die Rücktrittswelle bei der FPÖ St. Lorenz sieht sich Harald Kohlberger nicht: „Ersatzgemeinderat Josef Schruckmayr kenne ich persönlich nicht. Also kann er gar kein Problem mit mir haben.“ Gottfried Kilzer habe bereits vor einem Jahr seinen Rücktritt angekündigt. Bei Ex-Bürgermeisterkandidat Thomas Herbst war das „nicht berauschende Ergebnis bei der Persönlichkeitswahl“ ein Mitgrund für seinen Abschied. „Leider hat er am Stammtisch dann noch vier andere mitgezogen“, so Kohlberger.