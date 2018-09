Sechsköpfige Familie delogiert: „Das ist Schikane“

Es ist ein spärlich eingerichtetes kleines Hotelzimmer am Gaudenzdorfer Gürtel, in dem das Wiener Ehepaar mit ihren drei „Jüngsten“ (sieben, zehn und 16 Jahre alt) derzeit untergebracht ist. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat ihnen das ermöglicht: „Es kann nicht sein, dass auf eine österreichische Familie vergessen wird, während Migranten alles bekommen“, wettert er und plädiert an die Stadt Wien, rasch einzulenken.