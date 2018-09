Pensionist (72) rettet sich aus versunkenem Wrack

In eine lebensgefährliche Situation geriet ein 72-Jähriger aus dem Raum Ried in Oberösterreich bei einem Verkehrsunfall in Aurolzmünster. Der Lenker war mit dem Pkw in den Aubach gestürzt, der bedrohlich hohes Wasser führt. Er konnte sich gerade noch rechtzeitig selbst aus dem versunkenen Wagen befreien. Die Feuerwehr barg das Wrack.