97-jähriger Autofahrer überlebt Absturz mit Auto

Ein 97-jähriger Linzer fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Pkw am Kühreiterweg in Richtung des Gasthauses Exenschläger in Linz. Plötzlich begegnete ihm auf dem schmalen Weg ein Auto, das von einem 24-jährigen Linzer gelenkt wurde. Dieser hielt sofort an, als er bemerkte, dass beide Fahrzeuge nicht gefahrlos aneinander vorbeifahren können. Der junge Mann gab dem 97-Jährigen durch Handzeichen zu verstehen, dass dieser seinen Wagen etwa sechs Meter weit zurückfahren sollte.