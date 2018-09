US-Todeskandidaten wollen lieber erschossen werden

Weil sie finden, dass es menschlicher sei, erschossen zu werden, anstatt an der Giftspritze „elendiglich zugrunde zu gehen“, haben US-Todeskandidaten am Dienstag eine Klage eingereicht. In dieser listen sie mehrere Arten zu sterben auf, die sie bevorzugen würden, wenn ihre Hinrichtung vor der Tür stünde - am liebsten wäre ihnen eine Exekution durch Erschießen.