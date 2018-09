Tiroler Volksschauspiele: Obmann Völlenklee geht

Den Rückzug aus privaten Gründen nimmt Völlenklee nicht jeder ab. In den vergangenen Jahren mehrten sich kritische Stimmen zur Programmgestaltung und Vergabe von Rollen und Regieaufträgen. Dass die finanziell gut dotierten Volksschauspiele heuer nur zwei Theater-Eigenproduktionen am Spielplan hatten - auch das wurde kritisiert. Und da wäre noch das von Völlenklee ausgerufene „Jahr der Männer“ - eine Art Antithese, die in Zeiten von #MeToo nicht jeder spannend fand.