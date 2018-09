Gefährlicher Trend bei Schwangeren im Internet

Dass man bei einer Schwangerschaft zunimmt, ist nicht zu vermeiden. Bei den „bellyonly“-Anhängern sollen alle zusätzlichen Pfunde nur am Bauch landen. Durch gezielte Fitnessübungen und eine Ernährungsumstellung wird Schwangeren weisgemacht, dass sie ihre Gewichtszunahme steuern können. In sozialen Netzwerken können sich die werdenden Mütter dafür sogar in Gruppen zu Fitness-Challenges für Schwangere anmelden.