Auswärtsfluch dank Rückkehrer gebannt

Im Winter erst hatte Elvin Pargan Kuchl verlassen, sich dem slowenischen Zweitligisten Veržej angeschlossen, um Profi zu werden. Nun ist der in Bälde 22-Jährige zurück und verhilft Kuchl zu besseren Resultaten in der Fremde. Nach seinem Tor gegen den SAK holte er in Thalgau nun nach, was im Cup gegen den Aufsteiger bei seinem Comeback noch gefehlt hat - ein Tor! Dabei hatten die Flachgauer, wo Coach Stevic erst kurz vor dem Match vom B-Lizenz-Kurs aus Bosnien zurückgekehrt ist, deutlich bessere Chancen. „Es war sicher bitter für Thalgau“, gab Gäste-Trainer Helmlinger unumwunden zu. Dessen Team auch ohne die Seidls (Urlaub) noch zum Erfolg kam. Weil Pargan in Minute 95 mit dem Kopf nach Freistoßflanke zuschlug.