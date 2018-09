Einbrecher mit Postschlüssel

Die gute Nachricht vorab: Der Serientäter aus unserem Nachbarland sitzt mittlerweile in Haft. Er wurde aufgrund von Spuren an den Tatorten überführt, gab vor Gericht auch alles zu. Über mehrere Monate hinweg war der Beschuldigte ohne große Mühen in Wohnanlagen in Gmünd und Umgebung eingestiegen. Denn zuvor hatte er sich einen Generalschlüssel von einem Bekannten, einem Postler, kopiert. Vor Ort schlich der Dieb dann zielstrebig in die Keller, knackte dort die Vorhängeschlösser zu den Abteilen und stahl mehrere Fahrräder sowie teures Werkzeug.