850.000 Euro für Sofortmaßnahmen nach dem Unwetter

Die bisher angefallenen Kosten von 850.000 Euro übernimmt zur Gänze der Katastrophenfonds des Landes. Der Gesamtschaden wird aber auf über 2 Millionen Euro geschätzt. So wurde die Glemmtaler Landesstraße zwischen Hinterglemm und Lengau im Talschluss gleich an mehreren Stellen schwer mitgenommen. 300.000 bis 500.000 Euro wird die Instandsetzung kosten. Zudem entstanden Schäden an Wanderwegen, Brücken, im Klärwerk usw. „Die Aufnahme der nötigen Reparaturen wird nächste Woche abgeschlossen“, sagt Egon Leitner vom Katastrophenfonds. „Die Geschädigten wie etwa Hoteliers sind gut versichert. Der Katastrophenfonds kann keine private Versicherung ersetzen“, erläutert Leitner.