Mit Sigrid und Marina im „Krone-Kinderchor“ singen

Zillertaler Haderlumpen als Gast-Act

Bei dem heuer ihre musikalischen Kollegen „Die Zillertaler Haderlumpen“ - mit ihnen gewannen sie den Grand Prix der Volksmusik - als Gast-Act mit dabei sind! Los geht’s am Donnerstag mit einer klingenden Wolfgangsee-Schifffahrt mit den Sängerinnen. Am Freitag, 14. September, startet die große Fanwanderung (Abfahrt 9 Uhr Schafberg-Talstation), bei der ein Wortgottesdienst auf der Schafbergalpe samt Schmankerlfest am Programm steht. Den Höhepunkt des Herbstfestes stellt schließlich der Konzertabend von Sigrid & Marina in der Scalaria in St. Wolfgang dar.