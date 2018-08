Gegen Pkw gekracht: Motorrad-Lenker (62) tot!

Der 62-Jährige war gegen 16.25 Uhr von Mutters in Richtung Sölden unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache ins Rutschen und prallte gegen einen vorschriftsmäßig entgegenkommenden Pkw eines 73-jährigen Deutschen. Der Motorrad-Lenker wurde nach der Erstversorgung in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. Dort erlag er jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.