Erklärt Tina Wirnsberger heute ihren Rücktritt?

In Graz machte am Donnerstag ein wildes Gerücht die Runde: Tina Wirnsberger, glücklos agierende grüne Stadträtin in der steirischen Landeshauptstadt, zuständig für Umwelt und Frauen, will am Freitag angeblich im Rahmen einer Presskonferenz ihren Rücktritt bekannt geben. Der grüne Klubobmann im Gemeinderat, Karl Dreisiebner, stellte das entschieden in Abrede: „Das habe ich noch nicht gehört!“ Wirnsberger selbst, ihre Sprecherin und andere Grün-Politiker waren vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.