Ermittlungen gegen Depardieu wegen Vergewaltigung

Bei der Frau handelt es sich demnach um eine Tänzerin und Schauspielerin. Einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ zufolge ereigneten sich die Vorfälle am Rande von Theaterproben am 7. und 13. August in einem Pariser Hotel, in dem Depardieu zu dem Zeitpunkt lebte. Aus Justizkreisen hieß es, inzwischen sei die Pariser Staatsanwaltschaft zuständig für die Ermittlungen.