Drogendealer betrogen ihr Opfer mit Wiesengras

Gewöhnliches Wiesengras

Tatsächlich drehten sie ihm zum Preis von 20 Euro ein Klemmsäckchen mit gewöhnlichem Wiesengras an. Weil der 20-Jährige nach dem Deal noch einen Fünf-Euro-Schein in der Hand hielt, würgte und trat das Duo den „Kunden“, verletzte ihn dabei im Nacken und am Rücken und raubte ihm den Geldschein.