Gefälschte Kennzeichen: BMW gestoppt

Bei der anschließenden Kontrolle von Fahrzeug und Lenker bemerkten die Kollegen, dass sich die Folie von den Kennzeichen löste, sie waren offenbar gefälscht", so ein Sprecher der Exekutive. Der slowakische Lenker behauptete dagegen, den Wagen in Deutschland so gekauft und bisher nur noch nicht umgemeldet zu haben.