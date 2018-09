Stefan Jürgens: „Die Rampensau liegt mir“

Brauchen Sie keine Konstante in Ihrem Leben?

Doch, dafür hab ich ja die Musik immer schon gehabt in meinem Leben. Bei uns gab’s ein altes Klavier im Wohnzimmer, da musste ich schon als Zehnjähriger ran. Ob ich wollte oder nicht. Als ich in die Pubertät kam, hab ich dann so traurige und tiefsinnige Gedichte geschrieben und vertont, und da fing es dann so richtig an. Seitdem hat mich Musik überall hinbegleitet.