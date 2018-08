Ryanair hält nun 75 Prozent an Laudamotion

Design soll rot-weiß-rote Identität widerspiegeln

Auf den Flugzeugen wird in großen, fetten Lettern der Name „Lauda“ prangen und das Air-Berlin-Logo am Heck wird durch ein „L“ ersetzt. „Wir sind sehr froh, den Namen unseres Gründers in die Welt zu tragen“, sagte Gruber. Das Design spiele die rot-weiß-rote Identität wider. „Wir wollen keine zweite Ryanair werden.“