Bub (8) in U-Bahn-Station spurlos verschwunden

Eine solche Situation will wohl kein Elternteil erleben: Nur für einen kurzen Moment hatte eine 50-Jährige am Dienstagvormittag ihren kleinen Sohn in der Wiener U-Bahn-Station Siebenhirten aus den Augen verloren, danach fehlte jede Spur von dem acht Jahre alten Kind. Über eine Stunde lang suchten 35 Beamte nach dem Buben, sichteten zudem Videos aus den Überwachungskameras - vorerst jedoch ohne Erfolg …