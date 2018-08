Dramatisches Amsel-Sterben durch USUTU-Virus

Experten beobachten die Situation ratlos. Allein beim Grazer Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ sind nur in den vergangenen Tagen 60 (!) Vögel bald nach ihrer Abgabe verstorben, „ohne, dass wir ihnen irgendwie helfen konnten“, sagt Chefin Monika Großmann. Bei den Amseln wurde „eindeutig das USUTU-Virus nachgewiesen“. Außerdem: „Der Befund war weiters auch für verstorbene Drosseln positiv“, so Großmann. „Auf das Ergebnis bei verendeten Blaumeisen warten wir derzeit noch.“ Hilfe gibt es keine, „vor allem junge Tiere oder geschwächte werden dahingerafft“.