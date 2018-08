20 Kilogramm Gold gestohlen: Prozesstermin steht

Bohrungen an den Wänden

Die beiden Täter hatten die Räumlichkeiten auf der Suche nach dem Gold völlig auf den Kopf gestellt, sogar Bohrungen an den Wänden vorgenommen, waren jedoch nicht fündig geworden. Und erneut kam der Anwalt ins Spiel und wirkte auf die 78-Jährige so lange ein, bis diese erst gar nicht Polizei rief und auch das Schloss ihrer Wohnung nicht austauschen ließ. Mehr noch, dem Juristen gelang es sogar, der Pensionistin das Versteck des Goldes zu entlocken. Die Barren waren in einem Geheimfach unter einer Holzabdeckung eines Wohnzimmerschrankes deponiert.