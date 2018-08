Innsbruck-Präsident Stocker neuer Bundesliga-Chef

Stocker sieht seine neue Aufgabe in einer Aussendung vor allem darin, „den Mitarbeitern der Bundesliga mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die Marke Bundesliga weiter zu stärken“. Der 66-Jährige war schon von 2013 bis 2016 im Aufsichtsrat gesessen, ehe er vor der aktuellen Saison ein zweites Mal in dieses Gremium einzog. In seiner ersten Periode bekleidete Stocker das Amt des Bundesliga-Vizepräsidenten und war zudem Vorsitzender der zweithöchsten Spielklasse.