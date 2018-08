Salzburg-Gegner muss auf Star-Stürmer verzichten

Roter Stern Belgrad hat für das Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League am Mittwoch (Anpfiff um 21 Uhr) bei Red Bull Salzburg einen schwerwiegenden Ausfall zu beklagen. Mittelstürmer Nikola Stojiljkovic macht die Reise nach Salzburg verletzungsbedingt nicht mit, berichtete die serbische Presseagentur Tanjug am Dienstag.