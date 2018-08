Gündogan: „Grenze zu Rassismus überschritten“

„Ich habe mein Leben lang fast ausschließlich gute Erfahrungen in Deutschland gemacht. Das will ich hier ganz klar sagen. Aber es gibt Leute, die das entstandene Foto (mit Erdogan, Anm.) für sich politisch genutzt haben. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch teilweise die Grenze zum Rassismus überschritten“, wird Gündogan unter anderem von sport1.de zitiert.