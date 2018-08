Nur 18 Bürgermeisterinnen an der Gemeinde-Spitze

Männerbünde als unüberwindbare Hürde

Dass es nur an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheitert, dass sich nicht mehr Frauen in Führungsebenen finden, lässt Regina Schrittwieser, seit 15 Jahren Listen-Bürgermeisterin im obersteirischen Krieglach, nicht gelten: „Immer wieder hört man, Frauen würden sich nicht so viel zutrauen und oft an ihren eigenen Schwächen scheitern - Blödsinn. Gerade in den großen Parteien sind es die Männer, die ihre weiblichen Kolleginnen einfach nicht nach vorne lassen wollen. Das ist leider bis heute so“, meint die 59-Jährige.