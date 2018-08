Das braucht Ihr Garten im Herbst: Unsere Tipps!

Die Bäume verlieren nun ihr Blätter und das bunte Laub bleibt wie eine Decke in unseren Gärten liegen. So schön die Herbstblätter auch sind, sie sollten entweder entfernt oder zumindest zu einem Haufen zusammengerecht werden. Denn bleibt das Laub auf dem Rasen liegen, können die Grashalme nicht ordentlich atmen und der Rasen bekommt gelb-braune Stellen. Mit diesem Gerät haben Sie Laubsauger, Bläser und Häcksler in einem. Mit einer Blasgeschwindigkeit von 418 km/h bläst das Gerät extrem stark, wobei sich die Blasstärke auch variabel verstellen lässt. Somit können Sie die Blasstärle selbst kontrollieren und vermeiden Blätter-Chaos im Garten. Nasses Laub können Sie ganz einfach mit dem Rechenaufsatz zusammenrechen. Natürlich können Sie die Blätter auch Einsaugen, denn in dem großen Fangsack haben immerhin 50 Liter Platz. Das integrierte Metall Häckselrad zerkleinert die Abfälle bereits vorab, sodass Sie weniger oft zum Komposthaufen gehen müssen.



Inhalt: 1 x 3 in1 Laubsauger für nasses Laub mit Laub Bläser, Fangsack, Häckselfunktion, Rechenaufsatz, Tragegurt und Zweithandgriff

Maße 30 x 16,7 x 38 cm

Gewicht 8,27 Kg

Preis: 104,95 €

