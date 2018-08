Kurzer Vorgeschmack auf den Winter

Dieser Sommer spielt wirklich verrückt: Am Freitag noch Sahara-Hitze mit bis zu 30 Grad, am Sonntag plötzlich Winter! Das mächtige Tief mit teils ergiebigen Regengüssen hat am Wochenende auch Schnee gebracht. Berggipfel in Kärnten und anderen Bundesländern präsentierten sich mit weißer Haube.