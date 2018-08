„Pannen-Goalie“ Karius verlässt den FC Liverpool!

Freilich: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp machte erst vor Kurzem eine schwere Gehirnerschütterung seines Torhüters für dessen Patzer verantwortlich. „Niemand glaubt, was in Kiew passiert ist. Aber es ist zu hundert Prozent wahr“, sagte der Deutsche in einem BBC-Interview. „Jeder, der das mal gehabt hat, weiß, dass sich Situationen nur schwer beurteilen lassen. Du vergisst Sachen und andere müssen dir sagen, wie du dich verhalten hast“, sagte der 51-Jährige.