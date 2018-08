Unfallserie auf den Straßen fordert Verletzte

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein Lenker am Freitag auf der Auffahrt zur Südautobahn in Richtung Graz bei Markt Allhau. Der Wagen schleuderte zur Seite und blieb auf einer Leitplanke hängen. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt regennass. Der Fahrer verständigte selbst die Einsatzkräfte. „Wir rückten mit drei Fahrzeugen und zwölf Kameraden aus. Der Pkw wurde mittels Kranwagen geborgen“, schildert ein Feuerwehrsprecher. Der unverletzt gebliebene Lenker konnte seine Reise nach einigen provisorischen Reparaturen noch am gleichen Tag fortsetzen.