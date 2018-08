Jugendlicher auf Spritztour mit gestohlenem Auto

Ein Auto, das nicht versperrt war, entdeckte ein Jugendlicher (16) am späten Freitagabend beim herumstreifen in Goldegg. Da der Schlüssel steckte, setzte sich der Bursche kurzerhand hinters Steuer und startete eine waghalsige Spritztour. Die Polizei stoppte ihn schließlich in Bischofshofen.