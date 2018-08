Drei Polizisten von Rikscha-Fahrer (36) verletzt

Polizistin in den Oberarm gebissen

Doch auch bei einem Einsatz am Freitagnachmittag kam es zu einem Angriff gegen einschreitende Beamte. Eine in flagranti ertappte Ladendiebin - eine Detektivin hatte die 51 Jahre alte Verdächtige kurz zuvor in einem Geschäft beim Stehlen beobachtet -, rastete im Zuge der Erhebungen plötzlich völlig aus, und biss plötzlich zu - „völlig unerwartet“, wie die Polizei mitteilte. Auch in diesem Fall trug eine Polizistin Verletzungen davon, die Verdächtige wurde festgenommen und das Diebesgut im Wert von rund 120 Euro sichergestellt.