Nach Mega-Hitzewelle erste gewaltige Unwetter

Blitze lösten Waldbrände aus

Zu weiteren Unwettereinsätzen ausrücken mussten die Feuerwehren auch in Leogang und Zell See sowie in der Stadt Salzburg und im Flachgau (Bergheim, Wals-Siezenheim und Schleedorf), wo ebenfalls Keller oder Unterführungen unter Wasser standen. Alleine in der Landeshauptstadt zählte die Berufsfeuerwehr 22 Einsätze. Zudem haben Blitze zwei Waldbrände verursacht, den größeren davon in Golling (Tennengau). Eine kleinere Fläche brannte auch in Großarl im Pongau.