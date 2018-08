Blitzeinschlag löst Waldbrand am Ofenauer Berg aus

Es blitzte und donnerte schon zehn Minuten lang, der Regen folgte aber nur mäßig: Auch in Golling sorgte das Gewitter am Donnerstag für Abkühlung. Doch gegen 19.30 Uhr schlug plötzlich ein Blitz in die 30kV-Hochspannungsleitung am Ofenauer Berg ein. Die Leitung riss, die herunterhängenden Kabelt setzten eine 2500 m2 große Waldfläche in Brand.