Sohn bestellte Drogen im Darknet - Mutter half mit

Im Dezember 2017 und im März 2018 konnten am Hauptzollamt in Frankfurt am Main in mehreren Postsendungen 800 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Als Empfänger schien immer eine Person mit Wohnsitz im Bezirk Ried im Innkreis auf. Die Kriminaldienstgruppe des Bezirkes Ried im Innkreis nahm die weiteren Ermittlungen in die Hand.